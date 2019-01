OL : Pierre Ménès révèle pourquoi ce Lyon le scandalise

Dans : OL, Ligue 1.

Interrogé sur les dernières performances de l'Olympique Lyonnais, Pierre Ménès n'a pas hésité à critiquer le jeu proposé.

En ce début d'année 2019, le club rhodanien a un peu de mal à relancer la machine. Après leur succès sans dorure contre Bourges en Coupe de France (2-0), les Gones sont d'abord tombés contre Strasbourg en Coupe de la Ligue (1-2) avant de buter sur Reims en Ligue 1 (1-1), tout cela dans un Groupama Stadium en manque de folie. Pas forcément de quoi rassurer à une semaine du derby contre l'ASSE et à un mois du choc contre le Barça en Ligue des Champions. Un scepticisme conforté par les dires de Pierre Ménès.

« Moi qui était au match de l'OL contre Reims, je trouve que l'équipe n'est pas concernée. Il y a un déficit de motivation qui saute aux yeux quand on est au stade. Voilà, 'c'est que Reims, on va s'en sortir sur notre talent'. Et ben non, impossible de s'en sortir comme ça sur le talent. Ils ont joué deux fois contre un bloc bas dans la semaine, et ils ont fait deux contre-performances... Ils n'ont pas assez écarté le jeu, sachant qu'il y avait Traoré, que Genesio a fait rentrer Cornet et Terrier. Et ils sont toujours tous venus dans l'axe... », a lancé, sur Canal+, le journaliste, qui ne comprend pas pourquoi Bruno Genesio n'arrive toujours pas à trouver une solution contre les équipes regroupées en défense, même si la mauvaise passe de Nabil Fekir n'aide pas l'OL.