OL : Pierre Ménès dit pourquoi Lyon va vraiment souffrir maintenant

Dans : OL.

Fin de l’aventure pour l’Olympique Lyonnais, qui aura surpris toute l’Europe pendant ce mois d’août, mettant la Juventus et Manchester City à terre avant de tomber avec les honneurs face au Bayern Munich.

Et malgré l’ampleur du score final (3-0), le déroulement de la rencontre donnera forcément des regrets aux joueurs lyonnais, ce qu’ils ne voulaient surtout pas avoir. En effet, le début de match a été très réussi pour l’OL, qui a mis en danger la défense bavaroise, et s’est procuré plusieurs occasions, sans parvenir à conclure par Memphis, d’un face à face perdu, et Toko-Ekambi, d’un tir de près sur le poteau. La différence d’efficacité a fait très mal pour Pierre Ménès, qui s’inquiète désormais des conséquences de la fin de cette aventure, sur la saison à venir et le seul championnat qui sera à se mettre sous la dent de l’OL.

« Le réveil va probablement être difficile pour les Rhodaniens, qui après ce superbe parcours et trois matchs de très haut niveau face à la Juve, City et le Bayern, vont se retrouver demain avec la Ligue 1 pour seul horizon (le club ne jouera aucune Coupe d’Europe pour la première fois depuis 22 ans) et un effectif qui va être amené à évoluer. Un joueur comme Depay va-t-il rester ? Et si oui combien de temps mettra-t-il à retrouver son niveau ? Aouar qui a crevé l’écran sera-t-il encore Lyonnais dans quelques semaines ? Et Dembélé ? Ces questions, Jean-Michel Aulas et son staff vont devoir y répondre », a prévenu le chroniqueur de Canal+, pour qui il est à l’heure actuelle impossible de savoir quel sera le visage de l’OL la saison prochaine. Et pour les supporters lyonnais, cela peut être inquiétant.