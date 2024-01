Mangala bloqué, la DNCG met une clim' ‍à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le gendarme financier du football français a décidé de bloquer le transfert d'Orel Mangala en attendant de savoir comment John Textor s'y prend pour enchainer les recrues à tout-va.

Il y avait une enveloppe mercato à l’Olympique Lyonnais pour cet hiver, et John Textor l’a littéralement faite exploser. Avec l’accord conclu pour le transfert d’Orel Mangala, l’OL tenait un nouveau milieu de terrain d’importance pour la deuxième partie de saison. Pour cela, il a fallu se montrer convaincant en offrant 27 millions d’euros à Nottingham Forest, et 3 ME de bonus potentiels. Une somme qui a provoqué une réaction de la DNCG, qui n’a donné un feu vert total à Lyon cet hiver. La réaction du gendarme financier du football français est annoncée comme temporaire, le temps d’y voir clair dans les comptes de l’OL.

Le détail financier de l'opération est demandé

Mais bien évidemment, le timing n’est pas terrible et remet pour le moment en cause ce deal alors que le joueur finalisait les derniers détails de son contrat de son côté. Sans avoir pour le moment trouvé un accord définitif selon le journaliste belge Sacha Tavolieri. Pour le moment, tout le monde y met de la bonne volonté, mais faute d’avancées concrètes dans les prochaines heures, Nottingham Forest pourrait bien mettre un terme à ce dossier en craignant de voir tout capoter au dernier moment. Surtout que club anglais souhaitait utiliser cet argent pour se renforcer de son côté. La DNCG attend désormais d’avoir le détail du montage financier opéré pour la venue d’Orel Mangala, et John Textor va devoir se montrer convaincant, lui qui est le roi de ce type d’opération. La réponse pourrait intervenir ce mercredi.