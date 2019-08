OL : Pierre Ménès adore déjà ce Lyon sauce Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1.

Pour son premier match de la saison, et à l'occasion du retour de Juninho, l'Olympique Lyonnais a frappé fort vendredi soir au Groupama Stadium, l'OL infligeant non seulement un terrible 6-0 à Angers, mais en plus en montrant de très belles choses. S'il y a quinze jours, après les matches de préparation, des doutes étaient nés sur le niveau de cette formation lyonnaise, tout est déjà oublié après seulement deux matches de Ligue 1. Pierre Ménès, qui a regardé le match OL-SCO, ne cache pas qu'il a apprécié le spectacle offert par Houssem Aouar et ses coéquipiers.

Et le consultant de Canal+ de résumer le fond de sa pensée sur cet Olympique Lyonnais version Sylvinho-Juninho. « Impressionnant OL avec une tactique très spéciale : milieux très hauts latéraux super défensifs mais une efficacité offensive remarquable et surtout une intensité sans relâche. Plus qu’intéressant », a commenté Pierre Ménès, qui avait confié avant la rencontre qu'il était très impatient de voir ce Lyon-Angers, une semaine après la brillante victoire de l'OL à Monaco. Le consultant a désormais des réponses et à priori elles lui conviennent. Mais il faudrait être difficile pour ne pas se réjouir d'un tel spectacle footballistique.