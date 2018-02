OL : Pierre Ménès accable l'OL après sa « coupure électrique »

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

En supériorité numérique durant 45 minutes, l’Olympique Lyonnais a concédé une surprenante défaite sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir (3-2). Une défaite qui fait d’autant plus que mal que les joueurs de Bruno Genesio menaient 2-0 après une demi-heure. Journaliste pour Canal +, Pierre Ménès se demande encore comment l’Olympique Lyonnais a pu perdre ce match…

« Je me demande encore comment Lyon a pu perdre ce match après avoir mené 2-0 et joué plus d’une mi-temps en supériorité numérique face à une équipe qui a aussi perdu en route Subasic et Falcao, blessés. L’OL avait parfaitement commencé la rencontre en dominant l’entame et en ouvrant le score sur une frappe de plus de 30 mètres de Mariano, frappe détournée et qui a pris un effet dingue. Lyon a ensuite fait le break à la demi-heure de jeu, Traoré concluant de près une belle action collective. Tout semblait rouler pour les hommes de Génésio et là, bim : coupure électrique générale ». La suite, on la connaît : Baldé, puis Falcao et enfin Lopes marqueront pour Monaco, et éjecteront l’Olympique Lyonnais du podium…