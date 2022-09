OL : Peter Bosz viré, un signe qui ne trompe pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL a subi la loi du PSG en Ligue 1. Un troisième revers de rang en championnat qui ne fait pas les affaires de Peter Bosz.

Malgré un joli visage affiché contre le PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Groupama Stadium, l'OL a logiquement subi la loi des champions de France. Une défaite sur la plus petite des marges grâce notamment à un Anthony Lopes de gala. Cette défaite, qui peut nourrir un fond de regrets à l'OL, est la troisième de suite en championnat après celles contre le FC Lorient et Monaco. De quoi mettre encore plus de pression sur un Peter Bosz déjà critiqué et menacé depuis quelque temps. S'il indique devant la presse ne pas se soucier des rumeurs à son sujet, le coach néerlandais sait néanmoins qu'il évolue dans un contexte difficile. Conscient de la situation, Jean-Michel Aulas en personne a conforté son coach en indiquant sur Twitter : « La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match supérieure au PSG, Peter Bosz et son staff font du bon travail, laissez nous travailler sereinement on fera les comptes le moment venu : je ne suis pas inquiet j’assume ».

Peter Bosz, un avenir déjà scellé à l'OL ?

Peter Bosz : « Il faut être honnête, ils ont pas mal d'occasions aussi. Donc tu peux aussi perdre par 3-4 buts d'écart. »



(@PVSportFR) pic.twitter.com/AUh1szNQJM — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2022

Une manoeuvre qui inquiète plus que le contraire. En effet, après la sortie du président de l'OL sur Peter Bosz, les internautes ont pris ça comme un signe ultime de l'approche d'une fin de collaboration entre le club et Peter Bosz. Même Estelle Denis y est allée de son petit post sur son compte Twitter : « C’est jamais très bon signe ». Une sortie assez commentée par les fans de l'OL, globalement d'accord avec la présentatrice : « Dans Football Manager, à partir du moment où « le président renouvelle sa confiance », tout autre résultat qu’une victoire signifie licenciement. Je ne nous vois pas gagner à Lens » ; « 18 mois qu'il est là, tu veux lui donner encore combien de temps ta confiance ils sont déjà à 7 points du podium. Il est à la même place qu'en fin de saison dernière » ; « Oui je pense que pendant la coupe du Monde, Jean Michel Aulas va trouver un nouvel entraîneur. Laurent Blanc par exemple » ou encore « Donc il passera pas les vacances de Noël ». La prochaine rencontre de l'OL en Ligue 1 sera sur la pelouse du RC Lens. Un revers des Gones pourrait sceller l'avenir de Peter Bosz, à moins que Jean-Michel Aulas aille contre la tendance actuelle.