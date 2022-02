OL : Peter Bosz viré, la menace est de retour !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas a donné jusqu'à la fin du mois de février à Peter Bosz pour ramener Lyon vers les places européennes. La faillite vue à Monaco refait planer la menace d'un limogeage du technicien néerlandais.

Le 24 décembre dernier, faisant un bilan de la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais, le président de l’OL avait été très clair : « Il n'y a aucune chance que Peter Bosz ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat (...) Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. On est très en retard en L1, mais ce n'est pas rédhibitoire. Donc, il va rester. Jusqu'à la fin, j'espère, ce qui serait le signe qu'on aurait les résultats que l'on souhaite, et en tout cas jusqu'à fin février. » A l’époque, avec son match à rejouer contre l’OM, l’OL était possiblement à six points du podium. Mais si Lyon a battu Marseille, au lendemain de la défaite à Monaco, l’équipe de Peter Bosz est à 8 points de Nice, troisième de Ligue 1, qui doit encore jouer ce dimanche contre Clermont. Autrement dit, malgré sa belle série qui s’est achevée à Louis II, le club de Jean-Michel Aulas a perdu du terrain sur le trio de tête.

Aulas avait fixé une échéance, Bosz ne la respecte pas

🗨️ "Ça n'a rien à voir avec la tactique ou les changements (...)"



La réaction de Peter Bosz après #ASMOL 🎙️ pic.twitter.com/pr8t2xuAEG — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 5, 2022

De quoi forcément inquiéter, d’autant plus que les prochains rendez-vous au menu de l’Olympique Lyonnais pourraient sceller définitivement l’avenir de l’OL en championnat, Nice, Lens et Lille étant également des formations à même de revendiquer une place sur le podium. S’il avait confié sa joie après le succès face à Marseille, Jean-Michel Aulas n’a pas encore réagi à la défaite contre l’AS Monaco, laquelle a déclenché un mouvement de colère sur les réseaux sociaux. Longtemps chouchou des supporters lyonnais, Peter Bosz provoque désormais un mouvement de rejet, et cela pourrait commencer à tanguer s’il ne réussit pas le Grand Chelem. Et pour Vincent Duluc, il est clair que la gestion de Bosz devient totalement illisible. « Soit il s’est trompé de onze de départ, soit il n’arrive pas à préparer psychologiquement son équipe et à entretenir l’appétit, soit les deux. Et, dans tous les cas, l’OM est ce dimanche à 8 ou 9 points du podium et l’incapacité des Lyonnais à enchaîner inquiète », explique le journaliste.

Soit Peter Bosz n'en a vraiment plus rien à foutre, ce qui honnêtement pourrait se comprendre vu le contexte depuis son arrivée, soit il fait sincèrement de son mieux et c'est vraiment inquiétant. Quoiqu'il arrive, ça sent fort la fin de l'histoire. — Charly M. (@SeriousCharly) February 5, 2022

Il est vrai que les propos de Peter Bosz dans les couloirs du stade Louis II ont mis pas mal de monde en furie, l'entraîneur néerlandais de Lyon estimant que cette défaite ne relevait pas de mauvais choix tactiques ou de ses changements. De quoi faire hurler certains supporters de l'Olympique Lyonnais. « Peter Bosz pour jamais complimenter Caqueret, H24 chier sur Cherki, dire que Lukeba doit encore s’améliorer, y’a du monde. Par contre pour dire la vérité sur Dubois et Mendes, y’a plus personne » lance Pahcuino, tandis que l’influenceur lyonnais Charly M se fait plus incisif : « Soit Peter Bosz n'en a vraiment plus rien à foutre, ce qui honnêtement pourrait se comprendre vu le contexte depuis son arrivée, soit il fait sincèrement de son mieux et c'est vraiment inquiétant. Quoiqu'il arrive, ça sent fort la fin de l'histoire. »