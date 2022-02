L1 : Monaco renvoie Lyon à la dure réalité

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 23e journée

Stade Louis II

Monaco-OL 2-0

Buts : Jean Lucas (2e) et Ben Yedder (27e) pour Monaco

Après son succès face à l'OM, le troisième consécutif, l'OL est retombé dans ses travers à Monaco et voit le club princier le dépasser au classement.

Après son succès face à Marseille mardi, l'OL voulait enchaîner en principauté et Peter Bosz tentait le même système que face à l'OM. Une idée qui ne faisait pas forcément le bonheur des Lyonnais. D'entrée, Monaco prenait à la gorge l'OL et ouvrait le score dès la 2e minute. Ben Yedder s'amusait sur le côté gauche avant de servir dans l'axe Jean Lucas dont la tête trompait son ex-coéquipier Anthony Lopes. L'OL réagissait timidement en attaque mais continuait de souffrir derrière avec le pressing agressif des monégasques. Lopes devait sortir le grand jeu pour gagner un face-à-face avec Martins (11e). Mais, à force de subir, les Lyonnais craquaient encore et Ben Yedder marquait son 14e but en Ligue 1 d'un beau piqué pour assommer l'OL.

2010 - Lyon a encaissé son but le plus précoce lors d'un match de Ligue 1 (1 minute et 41 secondes) depuis le 15 août 2010 contre Caen (1 minute et 12 secondes). FauxDépart. #ASMOL pic.twitter.com/LbjbXCcXxU — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2022

A la pause, Peter Bosz devait se résoudre à faire des changements. Il faisait entrer Ndombélé, Faivre et Cherki dans la partie. Des changements qui apportaient de la maîtrise mais pas vraiment plus d'occasions. Moussa Dembélé était difficilement trouvé et, quand c'était le cas, l'attaquant était souvent maladroit. L'OL continuait de concéder des situations derrière avec un remuant Sofiane Diop. Trop stériles, les Lyonnais devaient subir leur première défaite depuis deux mois en championnat. Surtout, avec ce revers, Lyon est dépassé par Monaco qui prend la quatrième place provisoire avec 36 points tandis que l'OL est huitième avec 34 points.