OL : Peter Bosz viré ? Deux poids lourds peuvent tout changer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Metz dimanche après-midi (3-2), l’OL a dit adieu à ses espoirs de qualification en coupe d’Europe la saison prochaine. Peter Bosz est dans un siège éjectable.

Une semaine après la victoire éclatante dans le bouillant Vélodrome de Marseille (0-3), l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers en s’inclinant chez la lanterne rouge de la Ligue 1, le FC Metz. Une défaite qui marque la fin des espoirs de qualification en coupe d’Europe pour l’OL, totalement largué par Lens, Strasbourg, Monaco et Marseille en attendant les matchs de Rennes et de Nice. A deux journées de la fin, les esprits sont d’ores et déjà tournés vers la saison prochaine à Lyon où légitimement, l’avenir de Peter Bosz va être encore débattu dans les jours à venir. Et selon Daniel Riolo, qui a pourtant beaucoup défendu l’entraîneur néerlandais de l’OL tout au long de la saison, il est logique de se poser des questions sur la légitimité de Bosz dans le Rhône. Dans l’After Foot, le journaliste a confié qu’un départ de Peter Bosz était peut-être finalement la seule issue pour relancer l’OL sur un nouveau projet la saison prochaine. Pour L'Equipe, Jean-Michel Aulas va attendre un peu avan de faire son choix concernant l'entraîneur néerlandais.

Daniel Riolo favorable à un départ de Peter Bosz ?

« Le message de Peter Bosz n’est pas entendu. Car s’il ne comprend pas ce que font les joueurs, c’est que forcément les joueurs ne comprennent pas ce que veut Peter Bosz. De toute façon, il ne pourra réussir à Lyon que s’il a un groupe que lui choisira avec des joueurs qui vont comprendre son message. Cela va être difficile car c’est souvent arrivé à Bosz de se faire virer car sa manière de fonctionner ne marche qu’avec des jeunes qui vont être réceptifs et éduqués d’une certaine façon. Donc je ne suis pas certain qu’il reste et s’il reste, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. J’ai l’impression que cette année, il n’a jamais été entendu à Lyon. Quand tu fais les bons matchs que tu fais en début de saison, tu ne peux pas faire les matchs que tu fais aujourd’hui, ça veut dire que quelque chose s’est cassé » a confié Daniel Riolo, pessimiste pour l’OL version Peter Bosz et qui ne croit plus vraiment en l’entraîneur néerlandais au vu de l’évolution de la saison des joueurs lyonnais.

Les futurs actionnaires auront un mot à dire sur l'entraîneur de Lyon

Du côté du quotidien sportif, on confirme que l'avenir de Peter Bosz à Lyon est flou, et qu'un an après avoir remplacé Rudi Garcia sur le banc de l'OL, les résultats de la saison 2021-2022 ne plaident pas en sa faveur. Mais Lyon n'agira pas dans l'urgence, d'autant plus que du mouvement est attendu dans le board du club rhodanien après l'annonce par Pathé et IDG Capital qu'ils cédaient leurs parts. Vincent Duluc précise qu'il est très probable que c'est seulement après le changements de ces deux actionnaires majeurs qu'une décision finale sera prise au sujet de l'avenir lyonnais de Bosz et d'une possible recherche d'un nouvel entraîneur. Autrement dit, les supporters de l'OL doivent encore patienter, mais depuis quelques saisons ils en ont l'habitude.