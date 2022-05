OL : Peter Bosz supplie Lyon de ne pas le virer

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Critiqué mais toujours en poste en vue de la saison prochaine, Peter Bosz espère bien remettre l’Olympique Lyonnais à sa place, c’est-à-dire sur le podium de la Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Débarqué l’été dernier pour prendre la suite de Rudi Garcia, Peter Bosz n’a pas vraiment eu la réussite escomptée. Loin de là même sachant qu’il est l’entraîneur qui a eu les pires résultats depuis plus de 25 ans sur le banc de touche de l’OL, avec une huitième place finale en championnat. Un échec cuisant qui ne lui coûtera toutefois pas sa place, vu que Jean-Michel Aulas a décidé de lui faire confiance pour l’exercice 2022-2023. Rien d'hilarant, sachant que Bosz est soutenu par les supporters, mais aussi par tous les salariés de l’OL. Afin de rendre la monnaie de sa pièce aux Gones, le coach néerlandais rêve désormais de remettre Lyon au sommet du foot français.

Bosz : « J’ai tellement envie d’avoir du succès dans ce club »

« C’est un challenge énorme pour moi de réussir ici. Après quatre semaines, j’ai dit que c’était mon job le plus difficile jusque-là. J’ai tellement envie d’avoir du succès dans ce club. J’étais très motivé depuis le départ. Et je le suis toujours. Je travaille avec un très bon staff. Claudio Caçapa est un super être humain, mais aussi quelqu’un de très intelligent, qui connaît le football. Pareil pour Rémy Vercoutre. Les progrès d’Antho, c’est aussi grâce à Rémy. Les préparateurs physiques sont des bons mecs, avec un bon état d’esprit. Les mauvais résultats ? Ce n’est pas la première année que ça ne passe pas très bien, même au niveau européen. Le public voit que les problèmes ne sont pas de cette année. Il faut les résoudre. Je pense qu’on peut le faire la saison prochaine. Je suis habitué à jouer le titre, au moins la Ligue des Champions, donc c’est dur. Au début, tu te demandes comment c’est possible. Maintenant, avec l’expérience de cette année, je sais. Et on va résoudre ce problème », a lancé, dans les colonnes du Progrès, Bosz, qui voudra donc soulever un trophée sur le banc de l’OL la saison prochaine. Ce qui serait un petit exploit sachant que Lyon n’a plus rien gagné depuis 2012.