OL : Peter Bosz mise sur l’OM

Par Guillaume Conte

Le choc entre l’OL et l’OM va avoir lieu en février. La date est incertaine, mais Peter Bosz a déjà pris ses dispositions.

Arrêté au bout de quelques secondes, le choc entre l’OL et l’OM a enfin été fixé… mais à deux dates. La rencontre aura lieu le 1er février prochain, ou le 10 février, en fonction du parcours de Marseille en Coupe de France. Lyon a déjà été éliminé de cette compétition en raison des incidents face au Paris FC. Mais l’OM jouera sa place en quarts de finale à l’occasion d’un match face à Montpellier, au Vélodrome samedi prochain. En cas de succès, le calendrier provençal sera musclé et le match à Lyon sera donc avancé au 1er février. Si jamais les Marseillais venaient à trébucher en Coupe, alors le programme s’allègerait pour permettre cette rencontre d’avoir lieu le 10 février avec les internationaux.

Peter Bosz table sur une victoire de l'OM

Une incertitude pas facile à gérer pour l’OM, mais aussi pour l’OL, qui a fait une croix sur un stage en Espagne la semaine prochaine, pour laisser place à cet éventuel match à huis clos très important pour le championnat. En cas de match dès la semaine prochaine, Peter Bosz sera privé de ses Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, retenus avec le Brésil. Un coup dur qui a fait réagir l’OL, qui a demandé à la Seleçao de ne pas prendre les deux joueurs. Une requête restée vaine. Résultant, à Lyon, on se prépare à jouer mardi prochain, comme si l’OM avait battu Montpellier, histoire de ne pas être pris de court. « Dans notre tête, on joue le 1er février, on se prépare pour ce match-là » a prévenu Peter Bosz, bien obligé de préparer ses troupes pour ce gros match qu’il va devoir gagner pour se rapprocher du podium.