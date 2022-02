OL : Peter Bosz cherche à se faire virer, la terrible accusation

Dans : OL.

Après une petite embellie face à l’ASSE, Troyes et l’OM, l’Olympique Lyonnais est retombé de très haut le week-end dernier avec une défaite inquiétante dans le résultat et dans le contenu contre Monaco. Peter Bosz est encore pointé du doigt.

Résultat, à l’heure de se préparer à accueillir Nice, cette irrégularité empêche l’OL de se rapprocher des places européennes, et surtout de montrer que les choses s’améliorent. La fameuse montée en puissance de la deuxième partie de saison a subi une douche froide. Les supporters aussi, avec notamment la composition de départ contre Monaco qui a scotché tout le monde. La présence de quatre latéraux sur le terrain, dont deux à des postes offensifs, n’a pas convaincu. Coup tactique manqué ou volonté de sabotage de la part de Peter Bosz ? A Lyon, on s’interroge.

Les joueurs sont prêts à lâcher Bosz

« Peter voudrait se faire virer qu’il ne s’y prendrait pas autrement », a ainsi confié une source du club lyonnais dans les colonnes du Progrès. Une révélation surprenante, mais qui laisse entendre que l’entraineur néerlandais ne tient pas tant que ça à sauver sa peau, lui qui avait été déçu par la qualité de son effectif à son arrivée, et n’a pas non plus été convaincu par le recrutement hivernal de « rattrapage » effectué par l’OL au mercato. Les joueurs semblent en tout cas démobilisés, à l’image d’un Léo Dubois perdu, d’un Lucas Paqueta qui ne pèse plus sur les rencontres, d'un Rayan Cherki qui estime que son entraineur lui en veut personnellement, ou d’un Henrique bien trop limité pour le niveau demandé.

A ce rythme, Peter Bosz va en effet finir par prendre la porte, surtout que la qualité de jeu ne s’arrange pas. Les gros matchs vont arriver, et seul un enchainement de belles performances peut sauver l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, qui va en tout cas devoir aligner un 11 de départ plus convaincant et équilibré contre Nice samedi prochain, sous peine de finir par parvenir à liguer tout le monde contre lui à l’OL. Un retournement de situation qui en dit long sur le problème lyonnais, sachant que l’entraineur néerlandais est arrivé avec une cote extrêmement haute, et a bénéficié jusqu’à présent du soutien total de ses dirigeants.