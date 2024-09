OL ‍: Perri et Mata font taire les haters, Walid Acherchour adore

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a ramené de Toulouse un succès précieux (2-1) ce dimanche en Ligue 1. Le collectif rhodanien aura été mis à rude épreuve mais certains ont plus que fait le travail.

Les Gones de Pierre Sage peuvent souffler ! Ce dimanche sur la pelouse du Stadium, l'OL a ramené les trois points après avoir énormément souffert dans le jeu. Malick Fofana a libéré les Rhodaniens au bout du temps additionnel. Le Belge a, comme souvent, fait la différence pour l'Olympique Lyonnais. Mais il n'aura pas été tout seul à le faire. En effet, d'autres éléments rhodaniens pourtant critiqués ces dernières semaines auront réalisé un match plus que solide en terre toulousaine : Lucas Perri et Clinton Mata. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Des messages ont été envoyés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖢𝗅𝗂𝗇𝗍𝗈𝗇 𝖬𝖺𝗍𝖺 𝖯𝖾𝖽𝗋𝗈 𝖫𝗈𝗎𝗋𝖾𝗇𝖼̧𝗈 (@clintonmatapedro)

Dans un post sur son compte X, le consultant n'a pas manqué de souligner les prestations du Brésilien et de l'Angolais. « Cela doit être très dur de ne pas aimer Malick Fofana quand même (bien ce que fait Cherki aussi). Elle est pas belle du tout celle là il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu mais elle est à prendre côté lyonnais dans ce début de saison compliqué. Le Havre, Nantes, Auxerre les prochains matchs en Ligue 1 pour aller chercher une série. Perri et Mata sont les grands artisans de cette victoire de l’OL. Ils ont été très importants », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui espère que les Gones seront définitivement lancés cette saison en Ligue 1. C'est en tout cas une semaine qui se termine très bien après un succès un peu plus tôt dans la semaine à domicile en Ligue Europa face à l'Olympiakos. Lucas Perri et Clinton Mata, décriés depuis le début de ce nouvel exercice, ont de leur côté envoyé un sacré message à leurs détracteurs.