OL : Pénalty pour Lyon ou pas ? Aulas n’a pas le droit de le dire

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, MHSC.

Dans un véritable match de Coupe, Lyon a tenu bon la qualification jusqu’au bout sur le terrain de Montpellier (1-2).

Au cœur de cette rencontre, le but décisif a été inscrit par Nabil Fékir sur un pénalty qu’il a lui-même obtenu. De quoi provoquer la fureur de Michel Der Zakarian, qui a fini par être exclu après de multiples propos plus que limites et contestations au bord du terrain. Le coach héraultais reproche notamment la générosité des arbitres à donner un pénalty pour les grosses équipes, surtout quand ces dernières sont mécontentes de l’arbitrage du match précédent selon l’ancien entraineur de Nantes. Très présent dès qu’il s’agit de parler de l’arbitrage, Jean-Michel Aulas n’en a pas rajouté toutefois, le président lyonnais avouant qu’il était déjà dans le collimateur des instances pour plusieurs écarts médiatiques, et assurant donc qu’on avait fini de l’entendre sur les décisions des directeurs de jeu.

« Je n’ai pas revu à la télévision. J’ai reçu plein d’informations laissant penser qu’il y avait bien penalty. J’ai l’impression qu’il y en a un deuxième sur Maxwel tout de suite après. L’arbitrage a été contesté de part et d’autre. Je ne vais pas en parler, on m’a dit de ne plus parler de l’arbitre, donc je n’en parle plus. Même quand on me pose des questions », a livré un Jean-Michel Aulas qui a donc tenu sa langue. Jusqu’à quand ?