OL : Pellistri plus que jamais promis à Lyon ?

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif au mercato, l’Olympique Lyonnais a fait de Facundo Pellistri sa priorité estivale.

Cela fait plusieurs semaines que Juninho négocie le transfert du jeune prodige de 18 ans avec le club uruguayen de Penarol. Pour l’heure, il n’existe toujours pas d’accord entre les deux formations, alors que l’Olympique Lyonnais, qui se prépare à perdre Houssem Aouar ou Memphis Depay et qui a vendu Bertrand Traoré en Premier League, souhaite étoffer son secteur offensif. Mais selon les récentes informations de Calcio Mercato, il ne fait aucun doute que Facundo Pellistri va découvrir l’Europe avec le maillot de l’OL sur les épaules, le club rhodanien étant en avance sur tous ses concurrents dans ce dossier.

Par le passé, le nom de l’Uruguayen a notamment circulé à Manchester United. Mais pour le média transalpin, il est quasiment acquis que l’OL parviendra à conclure l’affaire dans les jours à venir, et ainsi s’offrir l’un des joueurs les plus prometteurs d’Amérique du Sud. Il est par ailleurs expliqué qu’un contrat de cinq ans a d’ores et déjà été proposé par l’Olympique Lyonnais à Facundo Pellistri, dont le nom a également été associé à Marseille la semaine dernière. Il s’agit visiblement d’une fausse piste puisque la formation phocéenne est davantage à la recherche d’un avant-centre dans cette dernière ligne droite du mercato. Et à en croire les informations divulguées par L’Equipe ce dimanche, la priorité de l’OM se nomme Luis Suarez (Watford), et non Facundo Pellistri. Plus que jamais, c’est donc une autoroute que l’OL a devant lui pour s’offrir le meneur de jeu de Penarol, également capable d’évoluer au poste d’attaquant droit.