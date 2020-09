OM : Luis Suarez pour 13ME, Marseille lance l'assaut !

Dans : OM.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Luis Suarez, l'attaquant colombien de Watford. Une première offre a été repoussée, l'OM y croit quand même.

André Villas-Boas l’a confié samedi lors de la conférence de presse avant OM-LOSC, il attendait une bonne nouvelle dans « les prochains jours » concernant la possible signature d’un attaquant supplémentaire. Le seul Dario Benedetto ne peut pas suffire à l’entraîneur phocéen, Marley Aké et Valère Germain n’étant pas à même de constituer deux alternatives solides, surtout le second. Après avoir reconnu qu’El Bilal Touré, qu’AVB convoitait depuis un an, ne viendrait pas à l’Olympique de Marseille, le Stade de Reims étant déterminé à conserver plus longtemps sa pépite offensive, le coach de l’OM a également balayé la rumeur d’un attaquant venant d’Allemagne. Mais ce dimanche, L’Equipe annonce que Jacques-Henri Eyraud est déjà passé à l’action dans un dossier, celui de Luis Suarez, l’attaquant colombien de Watford prêté la saison passée à Saragosse en D2 espagnole.

Afin de s’offrir le buteur de 22 ans, l’Olympique de Marseille aurait déjà envoyé une offre de 13ME aux dirigeants anglais. Mais Watford a repoussé cette proposition pour Luis Suarez, le club de Championship attendant 20 à 25ME pour son joueur, tout cela sur fond de polémique entre l’OM et Watford concernant le dossier Pape Gueye. Même si Jacques-Henri Eyraud a aussi le dossier José Juan Macias sur son bureau, Luis Suarez est bien la priorité numéro 1 pour André Villas-Boas, et du côté de Marseille on pense que Watford peut encore changer d’avis, et surtout ses exigences financières, au sujet de Luis Suarez. Le temps joue en faveur de l'OM, même si rien n'est jamais simple lorsque la fin du mercato se profile. Il reste 15 jours avant la fin du marché des transferts, l'Olympique de Marseille doit encore un peu retenir son souffle.