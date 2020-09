OL : L'offre étonnante d'Aulas pour Pellistri

Dans : OL.

Très calme dans le sens des arrivées, le mercato de l’Olympique Lyonnais risque de s’enflammer dans les prochains jours…

Et pour cause, le mercato fermera officiellement ses portes le 5 octobre prochain et pour l’heure, l’OL n’a pas accueilli la moindre recrue. Il faut dire que depuis quelques jours, Juninho et Jean-Michel Aulas sont davantage dans une position d’attente, alors que les départs de Memphis Depay (Barcelone) et Houssem Aouar (Arsenal) sont dans les tuyaux. Cela n’empêche pas les décideurs rhodaniens de travailler sur certains dossiers afin de compenser numériquement les potentiels départs à venir. Parmi les pistes étudiées par Juninho et Bruno Cheyrou, on y retrouve Lucas Paqueta (AC Milan) mais également Facundo Pellistri, le petit joyau de Penarol en Uruguay.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique Lyonnais discute avec le club sud-américain et avec le milieu offensif de 18 ans, sans que les négociations n’aient pour l’instant débouché sur un accord. Mais à en croire les informations de L’Equipe, les relations ne sont pas rompues. Et dans les jours à venir, l’OL pourrait dégainer une proposition pour le moins originale à Penarol afin de s’attacher les services du très courtisé Facundo Pellsitri, dont le nom a récemment été associé à Marseille, Manchester City ou encore Manchester United. Le quotidien national dévoile que l’OL songe à proposer 5 ME à Penarol… pour 60 % des droits de Facundo Pellistri. Un deal qui ne serait pas sans rappeler le transfert d’un certain Kostas Mitroglou, dont l’OM n’avait recruté que 50 % des droits économiques pour la coquette somme de 15 ME. Si l’offre lyonnaise venait à être acceptée par Penarol, cela signifiera tout simplement que les Gones seraient dans l’obligation de reverser 40 % d’un futur transfert de Facundo Pellistri à son club formateur. Autant dire que Jean-Michel Aulas n’est pas un habitué de ce genre de deal, mais il semble prêt à faire une exception avec cette pépite uruguayenne…