OL ‍: Pas de réveillon mais une Coupe, Pierre Sage annonce le programme

Par Mehdi Lunay

L'OL est parti en vacances plus léger avec 3 victoires consécutives. Néanmoins, Pierre Sage ne veut pas voir son équipe se relâcher. Confirmé sur le banc lyonnais, il prépare une semaine intense à ses troupes en vue de la coupe de France.

Envoyé en Ligue 2 par de nombreux observateurs et certains supporters, l'OL a ressuscité au cours du mois de décembre. Sous la houlette de Pierre Sage, l'OL a gagné trois matchs d'affilée contre Toulouse, Monaco et Nantes. Si le jeu lyonnais était encore perfectible, l'état d'esprit et la solidité ont enfin été au rendez-vous. De quoi détendre toute l'équipe lyonnaise, plus optimiste avant le match de rentrée en coupe de France contre Pontarlier (N3) le week-end prochain. Un match tranquille pour reprendre mais Pierre Sage ne veut pas le prendre à la légère.

La coupe de France va compter pour l'OL

Le Progrès indique que tout l'OL est « dans les starting-blocks » à une semaine de ce 32ème de finale de coupe. Les joueurs lyonnais reprennent l'entraînement ce dimanche matin, après 10 jours de vacances, et ce sera le début d'une semaine chargée. Les séances d'entraînement seront doublées la semaine prochaine selon le quotidien régional, ce qui ne laissera pas beaucoup de temps pour faire la fête du Réveillon du Nouvel an. Au-delà d'éviter un fiasco à Besançon, l'OL veut surtout parfaitement entamer une compétition qui a tout du lot de consolation cette saison.

En effet, le club rhodanien considère la coupe de France comme un sérieux objectif. Impliqué dans la lutte pour le maintien en ce moment, l'OL aura bien du mal à remonter jusqu'aux places européennes en championnat. Cependant, avec le regain de forme affiché sous Pierre Sage et un mercato solide, un trophée et un ticket européen seront accessibles via la coupe de France. Les deux dernières saisons, Nantes (futur 9e) et Toulouse (futur 13e) ont remporté la compétition. Si l'OL veut les imiter et rejoindre le Stade de France, Pierre Sage ne peut qu'être ultra exigeant avant le déplacement à Besançon dimanche prochain.