OL : Marcelo chasseur de taupe, ça tousse dans le vestiaire

Au coeur d'une polémique avec des membres des Bad Gones, Marcelo ne fait plus réellement l'unanimité en interne à l'Olympique Lyonnais. Et certains de ses coéquipiers se plaignent de ses choix.

Vivement critiqué par des supporters de l’OL, Marcelo doit également faire face à une fronde interne. En effet, ce lundi, le site Olympique-et-Lyonnais.com affirme que le défenseur brésilien a voulu prendre une initiative qui a été mal perçue par certains de ses coéquipiers. Tandis que Rudi Garcia et Juninho ont regretté que des infos fuitent du vestiaire, Marcelo aurait lui tenté d’obtenir des autres joueurs qu’ils refusent désormais de parler à la presse afin de tordre le cou à la taupe. Un boycott des médias accepté par d’autres footballeurs lyonnais, mais qui ne s’est pas concrétisé car d’autres voix se sont élevées pour faire comprendre à Marcelo qu’il avait tout faux. « Des joueurs n’étaient pas d’accord avec cette initiative. Franchement, ce n’était pas du tout une bonne idée. On ne peut pas appeler à l’union sacrée, demander à nos supporteurs de nous soutenir et se mettre tout le monde à dos », a confié une source proche du vestiaire lyonnais au site spécialisé.

Et Razik Brikh de préciser que si Jean-Michel Aulas affichait son soutien total à Marcelo face aux supporters qui l’insultent, les choses seraient moins claires dans les couloirs du Groupama Stadium où le comportement du défenseur central brésilien n'est pas toujours jugé à la hauteur, notamment sur les réseaux sociaux. L'Olympique Lyonnais va donc vite devoir mettre de l'ordre dans tout cela afin de ne pas laisser la situation s'envenimer autour du cas Marcelo.