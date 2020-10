OL : Aouar confirme qu'il reste, Memphis ça négocie encore !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas avait fixé la deadline du mercato lyonnais à ce samedi, et l'OL devrait donc garder Houssem Aouar et Memphis Depay. Le joueur français l'a confirmé, pas son coéquipier néerlandais.

A deux jours de la fin du mercato estival, l’Olympique Lyonnais semble avoir refermé les portes aux plus gros transferts de son effectif, puisque ce samedi RMC a annoncé que le club a officiellement décidé de conserver Houssem Aouar et Memphis Depay, les dirigeants rhodaniens ayant définitivement tranché, à priori. Rudi Garcia peut donc compter sur les deux internationaux pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Groupama Stadium. La radio, qui a eu confirmation de l’info par le service communication de l’OL, affirme que Jeff Reine-Adélaïde et Joachim Andersen pourraient également rester à Lyon, alors que des départs étaient prévus.

Si pour l’instant l’Olympique Lyonnais reste muet sur cette situation, Houssem Aouar aurait fait savoir qu’effectivement il ne souhaitait pas quitter son club formateur lors d’une réunion qui s’est tenue ce samedi. Concernant Memphis Depay, alors que RMC affirme que l'attaquant va rester à l'OL, L'Equipe affirme qu'au contraire les négociations ne sont pas rompues avec le FC Barcelone. « Si le Barça trouvait une solution d'ici lundi, on ne voit pas le président Aulas contraindre le Néerlandais à rester une saison de plus alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain et qu'il est la priorité de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur aux Pays-Bas. L'OL a besoin de liquidités et de baisser sa masse salariale », explique le quotidien sportif, qui ne pense pas que Jean-Michel Aulas ira au clash avec son joueur malgré cette position de principe.