OL : Parti pour recruter Rafael, Nantes a acheté son jumeau

Avant de recruter Fabio pendant ce marché des transferts, le FC Nantes a essayé de faire venir Rafael, son jumeau qui joue actuellement à l'Olympique Lyonnais.

Pour compenser le départ de Leo Dubois du côté de l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes a donc opté pour Fabio, qui a signé un contrat de trois saisons avec les Canaris mercredi. Mais l'ancien défenseur de Middlesbrough n'était pas forcément la priorité de Waldemar Kita, le président nantais penchant plus pour... Rafael, le frère jumeau de la première recrue du FCN. En effet, selon le site But, le club jaune et vert a d'abord tenté sa chance avec le latéral droit de l'OL, qui serait sur le départ, sachant qu'il a Dubois et Kenny Tete comme concurrents cette saison.

Mais sans réussite au final, vu que le Brésilien réclamait un salaire mensuel d'au moins 200 000 euros. Même si l’indemnité de transfert réclamée par Jean-Michel Aulas n'était pas très élevée, cette transaction était hors d'atteinte pour le budget nantais. Sauf que c'est grâce à cette approche avec Rafael que Nantes a trouvé son nouveau joueur : « En appelant l’agent de Rafael, le FC Nantes n’a toutefois pas perdu son temps puisque c’est l’intéressé qui leur a suggéré de se pencher sur le cas de son jumeau, dont les prétentions salariales étaient bien moindres… ». Une sacrée histoire du mercato.