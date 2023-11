OL ‍: Parker et Grosso associés, Courbis promet la Ligue 2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Tony Parker a annoncé en marge du match entre l’OL et Metz dimanche soir que John Textor lui avait demandé de faire son retour dans le board du club. Un come-back qui laisse perplexe à Lyon…

Le flou règne à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison et l’annonce inattendue de Tony Parker avant le match contre Metz n’a rien arrangé. Alors que John Textor était absent pour ce match au Groupama Stadium, c’est « TP » qui s’est assis à sa place dans la tribune officielle du stade de l’OL. Et pour cause, John Textor est favorable au retour de Tony Parker dans le board du club et pourquoi pas afin d’occuper un poste très important dans les semaines à venir. Une nouvelle qui laisse perplexe chez les supporters rhodaniens tant les différences sont immenses entre le monde du football et celui du basket.

🚨 @tonyparker annonce son retour au sein de l'organigramme lyonnais en direct sur Prime !#OLFCM pic.twitter.com/oWqFQ2tmPF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Un dirigeant inexpérimenté qui pourrait donc compléter un binôme très jeune avec Fabio Grosso, lequel est lui-même un coach jeune ayant très peu d’expérience. Ce ticket a réellement de quoi inquiéter alors que l’OL est en mission commando pour le maintien. « Tony Parker sur le plan sportif, humain et homme d’affaires, c’est quelqu’un d’extraordinaire. Mais aujourd’hui que Tony Parker soit au côté de l’OL pour les aider par sa présence, pourquoi pas. Mais ses compétences sont sur le basket, je n’ai jamais vu un sport aussi différent du basket que le football » estime Rolland Courbis sur RMC, qui s’inquiète de ce nouveau binôme à la tête de l’Olympique Lyonnais, et qui a poursuivi.

Roland Courbis est très inquiet pour l'avenir de l'OL

« Aujourd’hui, on est dans une situation où l’OL vise le maintien. Fabio Grosso est un entraîneur inexpérimenté, ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais un bon entraîneur. Il arrive dans un club aussi important que l’OL et son objectif c’est le maintien, ce serait difficile même pour un vieux briscard. Et je n’ai pas l’impression que l’on se rende compte à Lyon » estime « Coach Courbis », pas vraiment rassuré pour l’OL quand il apprend que Tony Parker se rapproche des Gones tandis que Fabio Grosso est déjà dans une situation presque intenable dans son rôle d’entraîneur.