OL : Paqueta vendu au finish, le scénario inévitable ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, un départ de Lucas Paqueta est dans les tuyaux mais pour l’heure, le Brésilien est toujours à l’OL.

Titulaire lors du premier match de championnat contre Ajaccio au Groupama Stadium (2-1), l’international brésilien est loin d’avoir quitté l’Olympique Lyonnais. Joueur majeur aux yeux de Peter Bosz, Lucas Paqueta ne sera pas retenu par le club rhodanien en cas d’offre importante. L’ancien meneur de jeu de l’AC Milan est courtisé par plusieurs clubs en Premier League, où Arsenal et Newcastle ont manifesté leur intérêt. A ce jour, aucune offre officielle n’est arrivée sur le bureau de Jean-Michel Aulas mais selon le site Olympique & Lyonnais, un départ de Lucas Paqueta dans la dernière ligne droite du mercato est très probable. Il faut dire que dans les dernières heures du marché des transferts, les clubs anglais peuvent offrir des montants irrefusables, ce dont tout le monde à conscience à Lyon.

Paqueta vendu en Angleterre en fin de mercato ?

« Le marché devrait logiquement s’emballer dans les prochains jours et l’OL devrait forcément y trouver son compte mais peut-être pas forcément pour les dossiers les plus urgents. Lucas Paqueta plait en Premier League et ce n’est plus un secret. Avec le souffle du « panic-buy » des dernières heures du mercato, des clubs anglais pourraient bien sortir le chéquier et aligner les zéros » analyse le média lyonnais, qui sait à quel point Lucas Paqueta est apprécié en Premier League, où les clubs ne manquent pas de moyen pour satisfaire l’OL, dont le président Jean-Michel Aulas réclamera plus de 50 millions d’euros pour vendre son international brésilien. « En cas d’offre XXL, le dernier mot reviendra à Jean-Michel Aulas » a par ailleurs soufflé un membre de la direction lyonnaise au média. Reste maintenant à voir si Newcastle, Arsenal ou un club dont l’identité n’a pas filtré lâchera une telle somme pour le meneur de jeu de l’OL dans un moment de panique à quelques heures de la fin du mercato ou si finalement, Lucas Paqueta poursuivra sa carrière chez les Gones.