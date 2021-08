OL : Paqueta-Guimaraes, ce duo va ramener Lyon au sommet !

Dans : OL.

Tous les deux présents dans le groupe de Peter Bosz pour affronter Angers dimanche, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta veulent faire une très grande saison à l’Olympique Lyonnais.

Sans ses milieux brésiliens, le club rhodanien a mal débuté la saison. Au Groupama Stadium, face à Brest le week-end dernier, l’OL n’a effectivement pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1). Un résultat décevant pour une équipe qui vise au moins le podium final en L1. Mais cette contre-performance inaugurale peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Déjà parce que la méthode Peter Bosz n’a pas encore pleinement prise, mais aussi parce que l’entraîneur néerlandais était encore privé de certains cadres, comme Guimaraes ou Paqueta. Mais face à Angers, les Brésiliens seront de retour. Retenus par leur sélection pour les rendez-vous du mois de septembre, le médaillé d’or aux JO et le finaliste de la Copa América sont donc attendus par leur entraîneur : « Bruno et Paquetà vont nous apporter, bien sûr. Dans le foot, on sait que si on perd peu le ballon, on défend moins et on a plus d'énergie et de possibilités pour jouer ».

« À nous maintenant de gagner quelque chose avec Lyon ! »

Chez les Auriverdes, l’envie est également grande. Malgré le peu de repos emmagasiné pendant l’été, Guimaraes veut tout casser avec son compatriote cette saison à l’OL. « Nous avons besoin de livrer une grande saison avec Lucas pour jouer le Mondial avec le Brésil. C'est mon frère. On passe du temps ensemble tous les jours. On s'appelle, on joue à la console, on sort ensemble avec nos épouses. Je suis content de la saison dernière qu'il a livrée et de la Copa América qu'il a disputée. Il m'a manqué durant les Jeux pour enlever la médaille d'or. À nous maintenant de gagner quelque chose avec Lyon ! », a lancé, en conférence de presse, le milieu de 23 ans, qui va former l’un des plus beaux milieux de L1 avec Maxence Caqueret. Au grand bonheur de Peter Bosz !