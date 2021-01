OL : Paqueta explose, son agent parle transfert

Dans : OL.

En très grande difficulté à l’AC Milan, Lucas Paqueta a retrouvé le sourire et son meilleur niveau depuis le début de la saison à l’Olympique Lyonnais.

Rouage essentiel du dispositif de Rudi Garcia, le Brésilien est un homme fort de cet Olympique Lyonnais qui caracole en tête de la Ligue 1 après 19 journées. Grâce à sa niaque et à sa patte gauche de velours, il a très vite charmé les supporters rhodaniens. De toute évidence, les prestations XXL de Lucas Paqueta dans le championnat de France laissent de gros regrets aux dirigeants de l’AC Milan, qui n’ont que très rarement vu le Brésilien en si grande forme du côté de San Siro. Mais l’aventure entre Lucas Paqueta et l’Italie n’est peut-être pas totalement terminée. Dans un entretien accordé à Tutto Mercato Web, l’avocat du stratège lyonnais Eduardo Uram n’a pas fermé la porte à un retour en Série A.

« Il n’a pas eu beaucoup de chance durant son aventure au Milan AC. L’important, c’est que Lucas soit heureux aujourd’hui et qu’il s’amuse. Le Milan AC reste un grand club, avec des dirigeants sérieux et professionnels. Il ne s’est rien passé de spécial ou d’étrange là-bas. Son futur ? Ce n’est pas le moment d’en parler. L’avenir de Lucas, c’est le prochain match avec Lyon. Cependant, il est vrai qu’il aime beaucoup l’Italie, il s’y sentait bien dans sa vie de tous les jours. On verra plus tard si les conditions d’un retour seront réunies. Maintenant, il faut qu’il se concentre uniquement et exclusivement sur le terrain. Pour l’instant, il veut continuer à bien faire son travail avec Lyon » a lâché le représentant de Lucas Paqueta, dont la cote a grimpé en flèche en seulement une demi-saison. Très récemment, la presse espagnole associait notamment le Lyonnais au Real Madrid…