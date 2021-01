OL : Lucas Paqueta au Real Madrid, Lyon rigole

Dans : OL.

Recruté par Juninho pour 20 ME au mois de septembre, Lucas Paqueta a réalisé une première partie de saison époustouflante à l’OL.

Titulaire absolument indiscutable de Rudi Garcia au milieu de terrain, le Brésilien de 23 ans s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Véritable roc défensif, le natif de Rio de Janeiro dispose d’une technique et d’une vision du jeu bien au-dessus de la moyenne avec une patte gauche de velours. Sans aucun doute, Lucas Paqueta a tout pour plaire, et pourrait très rapidement attirer la convoitise des plus grands clubs européens. C’est déjà le cas selon Don Balon, qui lance ce mercredi que le Real Madrid de Zinedine Zidane n’est pas insensible aux prestations XXL de l’ancien Rossonero.

Il faut dire que le champion d’Espagne en titre devra prochainement renouveler son milieu de terrain, des éléments comme Kroos et surtout Modric étant en fin de cycle. C’est ainsi que Zinedine Zidane scrute avec attention le marché des milieux relayeurs. On le sait, le Français est intéressé par Paul Pogba (Manchester United), Eduardo Camavinga (Rennes) ou encore Houssem Aouar (Lyon). Mais ces derniers temps, il semblerait que le champion du monde 1998 ait totalement craqué pour Lucas Paqueta, un profil différent des autres joueurs ciblés et qui pourrait parfaitement compenser un éventuel départ à venir de Luka Modric par exemple. Reste maintenant à voir si le Real Madrid passera concrètement à l’action pour s’attacher les services du Brésilien de l’OL. Si tel était le cas, il serait intéressant de connaître les exigences de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Effectivement, il n’est pas dans les habitudes du président lyonnais de vendre un joueur en pleine réussite un an seulement après son recrutement. Un constat d’autant plus valable lorsqu’il s’agit d’un joueur sur lequel un investissement important a été consenti…