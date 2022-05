OL : Paqueta à Newcastle, l'offre XXL va tomber

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique Lyonnais s'apprête à vivre un mercato estival animé. Pas mal de joueurs sont sur le départ, à l'image de Lucas Paqueta, courtisé par Newcastle.

L'OL va devoir envoyer des messages forts lors de cette intersaison. La saison qui vient de s'écouler a tourné au fiasco et les fans du club rhodanien veulent des réponses mais surtout le lancement d'un nouveau projet. Jean-Michel Aulas a semble-t-il entendu la grogne autour de son OL et est prêt à faire quelques folies cet été lors du mercato. Si des arrivées séduisantes sont donc attendues, elles devaient être accompagnées de ventes fleuves. Si Emerson (Chelsea) et Tanguy Ndombele (Tottenham) vont retourner dans leur club respectif, ils ne seront pas les seuls à quitter le navire. L'OL a besoin de faire des ventes pour renflouer ses caisses. Et encore une fois, Newcastle n'est pas loin pour dépanner.

Lucas Paqueta bientôt réuni avec Bruno Guimaraes ?

🔴 Newcastle serait prêt à offrir 59M€ à l’OL pour s’attacher les services de Lucas Paqueta ! 🇧🇷



L'hiver dernier, Newcastle, qui venait tout juste de passer sous pavillon saoudien, frappait fort en s'attachant les services de Bruno Guimaraes pour près de 50 millions d'euros bonus compris. Les Magpies n'ont apparemment pas décidé de s'arrêter en si bon chemin avec l'OL puisque selon les informations du Times, le club anglais veut recruter Lucas Paqueta. Le Brésilien est un proche ami de Guimaraes et Newcastle veut en profiter pour le convaincre de signer. L'ancien de l'AC Milan a été aperçu plusieurs fois ces dernières semaines à Newcastle. Officiellement pour rendre visite à Guimaraes mais la presse anglaise y voit un signe pour le futur de Lucas Paqueta. Pour s'offrir Paqueta, la direction de Newcastle est disposée à offrir un montant proche de 60 millions d'euros à l'OL pour racheter les trois dernières années de contrat du Brésilien. Un montant qui pourrait bien satisfaire toutes les parties. Lucas Paqueta accomplit des petites merveilles depuis son arrivée à Lyon, lui qui a terminé le dernier exercice avec 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. En signant à Newcastle, l'international auriverde rejoindrait Guimaraes mais ferait surtout partie prenante d'un projet ambitieux, qui vise une qualification en Ligue des champions. Si le début de saison dernière a été chaotique, Newcastle a ensuite redressé la barre en terminant 11ème de Premier League sous les ordres d'Eddie Howe.