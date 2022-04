OL : Paqueta à Newcastle, Guimaraes le réclame

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

L'Olympique Lyonnais a des risques de tout perdre cet été avec le départ de son crack Lucas Paqueta, six mois après celui de Bruno Guimaraes. Le nouveau joueur des Magpies espère que son ami brésilien le rejoindra dans sa nouvelle écurie, désormais propriété saoudienne.

Que demander de plus à Newcastle pour Bruno Guimaraes mis à part du temps de jeu, des résultats et un contrat en or ? Ah oui, Lucas Paqueta. Le Brésilien récemment débarqué outre-Manche, et rémunéré 800 000 euros par mois, se sentirait plus heureux avec son acolyte auriverde. C'est en effet la demande osée de la dernière recrue hivernale enrôlée à l'Olympique Lyonnais pour 52 millions d'euros. Lors d'une interview accordée au média du club, désormais classé 11e de Premier League, Bruno Guimaraes a répondu au journaliste, lui demandant quel joueur il aimerait voir arriver à Newcastle. « Ah, Lucas Paqueta. C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends extrêmement bien avec lui. Nous avons la même façon de voir les choses, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours. On faisait toujours attention l'un à l'autre. Il est comme un nouveau membre de ma famille que le football m'aurait offert » a déclaré l'ancien Gones, en direction de son compatriote resté à l'OL, et sous contrat jusque juin 2025.

Newcastle sur Paqueta, 57 millions d'euros

Here in Brazil, we are rooting for Newcastle to sign Lucas Paquetá. He and Bruno Guimarães form a magical duo, which will win great glories for the club. — Leandro Conceição (@leandroconsi) April 17, 2022

Les Magpies sont entrés dans une nouvelle ère dernièrement avec l'arrivée d'un fonds public d'investissement saoudien. Si le dernier mercato hivernal a été taillé uniquement en fonction du maintien dans l'élite, avec les arrivées de Matt Targett, Dan Burn, Kieran Trippier, Joe Willock et Chris Wood, le prochain mercato risque d'être fait pour viser l'Europe et Bruno Paqueta rentre dans cette case-là. Courtisé par le PSG, le Brésilien est ciblé par Newcastle qui est prêt à donner 57 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour reformer la paire Guimaraes-Paqueta. Mis sur le côté lors de son arrivée avec aucune titularisation, Bruno Guimaraes s'épanouit désormais avec six présences dans le onze départ sur les sept derniers matchs, ponctuées par trois buts et une passe décisive. A l'Olympique Lyonnais, la situation est critique pour les Gones, encore battus ce mercredi à Brest, et clairement détachés dans la course à l'Europe avec une huitième place en Ligue 1. Filer à Newcastle, un choix logique ? Oui pour le peuple brésilien qui rêve de voir son duo briller dans le plus grand championnat du monde. « Ici au Brésil, nous encourageons Newcastle à signer Lucas Paquetá. Lui et Bruno Guimarães forment un duo magique, qui remportera de grandes gloires pour le club » a déclaré un internaute sur Twitter.