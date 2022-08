OL : Paqueta à Newcastle, deux éléments décisifs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un départ de Lucas Paqueta est toujours dans les tuyaux à l’OL. Son prix est dévoilé, et le joueur a envie de voir ailleurs. Newcastle est toujours chaud.

Désireux de dégraisser son effectif, l’Olympique Lyonnais peine à trouver des portes de sortie à Jérôme Boateng, Damien Da Silva ou encore Tino Kadewere. En revanche, Lucas Paqueta devrait avoir moins de difficultés à trouver un point de chute. Lui aussi sur le départ, l’international brésilien est très courtisé en Premier League, après sa saison globalement réussie à l’OL en 2021-2022 malgré une baisse de régime après l’hiver. Dans le viseur d’Arsenal cet été, Lucas Paqueta est surtout une cible de Newcastle, qui en fait l’une de ses priorités pour la fin du mercato estival. A tel point que selon les informations obtenues par le site 90 Min, les positions de Lucas Paqueta et des Magpies sont très proches. Le n°10 de l’OL aurait déjà donné son accord aux dirigeants de Newcastle afin de rejoindre le club résidant à St James Park dans les jours à venir.

Paqueta à Newcastle pour seulement 40 ME ?

On ignore pour l’instant si un accord salarial et contractuel a déjà été trouvé entre Lucas Paqueta et Newcastle mais à priori, cela ne devrait pas trop poser de problème et l’ancien Milanais va gonfler ses émoluments en quittant l’OL pour les Magpies. Reste maintenant aux deux clubs de se mettre d’accord et cela pourrait aller vite car selon 90 Min, le prix de Lucas Paqueta a bien diminué depuis le mois de juin. Conscient qu’une vente cet été serait la bienvenue afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro à la fin du contrat de Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas aurait revu son prix à la baisse et ne réclame plus que 40 millions d’euros à Newcastle pour le transfert du Brésilien selon le média. Un tarif qui n’a plus rien à voir avec les 60 millions d’euros annoncés il y a quelques semaines. Nul doute qu’à ce tarif, Newcastle pourrait faire tapis sur Lucas Paqueta et recruter le Brésilien de l’OL, six mois après s’être offert Bruno Guimaraes.