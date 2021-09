OL : Onana a trahi Lyon, on sait pourquoi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de l'Olympique Lyonnais, à qui il avait donné son accord, André Onana n'a pas rejoint l'OL. Mais on sait désormais pourquoi le gardien de but a trahi sa parole.

Premier renfort exigé par Peter Bosz après sa venue sur le banc de l’Olympique Lyonnais, André Onana avait rapidement trouvé les conditions de son possible futur contrat avec l’OL. Mais Juninho et les dirigeants de l’Ajax Amsterdam ont traîné à finaliser le deal, et finalement le gardien de but camerounais est resté avec le club néerlandais. Suspendu pour dopage jusqu’en novembre et probablement absent en janvier pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, André Onana partira libre de l’Ajax et à priori son avenir est déjà trouvé depuis bien longtemps, au point même de demander s’il ne bluffait lorsqu’il discutait avec l’Olympique Lyonnais au tout début de l’été.

Andrè #Onana is getting closer to #Inter as a free agent for summer 2022. He has decided to leave #Ajax and has rejected the contract extension. Advanced talks with Nerazzurri for a 4-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2021

André Onana va signer à l'Inter Milan

C’est Nicolo Schira, journaliste italien expert du mercato, qui affirme qu’André Onana est en fait très proche de l’Inter où il signera libre l’été prochain. Le gardien de but de 25 ans a décidé de quitter l’Ajax Amsterdam et il a plusieurs fois prévenu les dirigeants néerlandais qu’il était totalement opposé à une prolongation de contrat. Et pour cause, il y aurait déjà des « discussions avancées » avec la direction de l’Inter Milan concernant un contrat de quatre ans et une prime à la signature très intéressante pour André Onana. La presse italienne évoque même la signature d'un pré-contrat entre le portier de l'Ajax et les Nerazzurri, une preuve supplémentaire que ce dernier, et ses conseillers avaient déjà une idée en tête lorsqu'ils négociaient avec Lyon.