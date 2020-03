OL-OM : Riolo rigole de la plainte d'Aulas contre Eyraud

Dans : OL.

Depuis la fin de la semaine dernière, Jean-Michel Aulas est au cœur de l’actualité, le président de l’OL ayant lancé dès vendredi soir l’idée d’une saison blanche en Ligue 1.

Une proposition maladroite à ce moment précis, la France étant davantage préoccupée par la pandémie de coronavirus que par le classement final d’un championnat de foot. Depuis, Jean-Michel Aulas a tenté de se rattraper dans différents médias, mais il ne s’est pas montré tendre à l’égard de certains de ses détracteurs dont Jacques-Henri Eyraud, qu'il compte bien traîner devant les tribunaux pour diffamation. Ce week-end, le président de l’OM avait recadré son homologue lyonnais dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche. Interrogé sur la passe d’armes entre les deux présidents, Daniel Riolo a tranché le débat sur l’antenne de RMC en affichant publiquement son soutien au boss de l’Olympique de Marseille.

« On peut penser qu’il est sincère de s’être rendu compte qu’il a fait une énorme boulette. Il a pris tout le football français dans la tronche. Au moment où il a parlé de saison blanche, c’était dégueulasse de le dire… Alors, oui, j’ai envie de le croire sincère. Mais il est allé beaucoup trop loin. Sa solution pourra être mise sur la table au moment voulu, mais elle devra être validé par le plus grand monde. Sur ce coup, je ne crois pas une seconde qu’il ait pensé à l’intérêt général. Il pense surtout à l’intérêt de l’OL. L’attaque d’Aulas sur Eyraud ? C’est grotesque et ridicule. Il ne peut pas lui rentrer dedans comme il a fait, il ne peut pas l’attaquer en diffamation. Lui, ce qu’il a fait, c’est pire que de la diffamation. Et je ne vois pas où Eyraud l’a diffamé. Il ne sait pas ce qu’on dit sur lui ? C’est une blague ou quoi » a déploré Daniel Riolo, lequel fait également partie des personnalités que Jean-Michel Aulas a menacé d’attaquer en justice.