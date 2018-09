OL-OM : Ne comparez jamais Garcia à Genesio, un Parisien se mouille

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Avant l'Olympico entre Lyon et Marseille, Jimmy Algerino a comparé Rudi Garcia et Bruno Genesio. Et pour l'ancien du Paris Saint-Germain, il n'y a pas photo entre les deux entraîneurs.

Ces derniers jours, Rudi Garcia et Bruno Genesio se rendent la pareille. Mais si l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a tenu à applaudir son homologue de l'Olympique Lyonnais après sa brillante victoire tactique face au Man City de Pep Guardiola en Ligue des Champions, les deux hommes vont s'affronter ce dimanche soir dans un choc des Olympiques s'annonçant chaud bouillant. Avant cette rencontre au Groupama Stadium, Jimmy Algerino a tenu à comparer Garcia et Genesio.

« Rudi Garcia a plus de mérite. Il a tout créé. Arriver à s'imposer à Marseille, quand on connaît le contexte, c'est fort. Il y a une vraie marque de fabrique Garcia à l'OM. Il a réussi à créer une véritable stabilité. Genesio, malgré tout son mérite, s'appuie davantage sur un club qui tourne, avec un centre de formation. Demain, si Genesio n'est plus là, Lyon va continuer à avancer car le club s'appuie sur des structures plus fortes. Alors que si Garcia quitte l'OM, ça laisse planer beaucoup plus d'incertitudes », a balancé, dans Le Parisien, l'ancien défenseur du PSG, qui prend donc étonnamment la défense du coach marseillais. Mais il faut dire que l'OM a clairement retrouvé de sa superbe depuis l'arrivée de Garcia, alors que l'OL s'est plus ou moins maintenu à son niveau sous les ordres de Genesio, sans parvenir à gagner un trophée ces dernières années.