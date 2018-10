OL : OL-TV fait revenir Barth et va tenter le diable

Dans : OL, Ligue 1.

Supporter acharné de l'Olympique Lyonnais et animateur de l'émission OL System entre 2005 et 2014 sur OL-TV, Barth Ruzza avait été mis sur la touche par le club rhodanien, son ton grinçant et son humeur caustique étant parfois mal perçus. Mais, c'est désormais officiel, Barth revient sur les antennes de la chaîne officielle de l'Olympique Lyonnais et cela dès la semaine prochaine dans une émission intitulée Olympique Lyonnais Night System. Selon Le Progrès, il s'agira d'une libre antenne quotidienne, ce qui risque d'être épique. En effet, Barth Ruzza donnera la parole aux supporters et on peut compter sur lui pour ne pas exclure du débat ceux qui auront des choses pas toujours agréables à dire. A priori, Jean-Michel Aulas, adepte du franc-parler, a décidé de faire de même sur la chaîne télé de son club. Cela promet.