OL ‍: Cherki fixe une condition violente pour prolonger

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin 2025, Rayan Cherki est annoncé sur le départ à l'Olympique Lyonnais. Mais le prodige français pourrait finalement rester plus longtemps que prévu, en fonction de l'identité du futur coach.

Grâce à l'arrivée de Pierre Sage, l'OL est revenu des enfers. Qualifié en finale de la Coupe de France, Lyon est également à seulement 5 points du RC Lens, sixième et actuel dernier qualifié pour une compétition européenne, en l'occurrence l'Europa Conference League. Néanmoins, le club rhodanien va avoir plusieurs dossiers importants à gérer cet été, notamment le cas Rayan Cherki. Le joueur arrive en fin de contrat dans un an et l'OL doit prendre une décision. Car l'ailier de 20 ans reste un talent brut, convoité par plusieurs clubs européens.

Sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à 25 millions d'euros. De quoi permettre aux Gones de renflouer les caisses, même si l'idée de prolonger Cherki reste une possibilité pour la direction lyonnaise. Mais si le joueur semblait avoir pris sa décision, à savoir partir, le média le 10 sport affirme que l'international français avec les espoirs (19 sélections) pourrait bien rester à Lyon la saison prochaine et prolonger, en fonction d'une certaine condition.

Cherki veut connaitre le nouveau coach pour prolonger

On lâchera rien 🦁 pic.twitter.com/S0fsSL835k — Rayan Cherki (@rayan_cherki) April 7, 2024

Car si l'OL va beaucoup mieux depuis la prise de fonction de Pierre Sage, ce n'est pas le cas de Rayan Cherki, qui joue nettement moins avec les renforts du mercato hivernal en attaque. Titulaire indiscutable avec Laurent Blanc, l'espoir lyonnais est remplaçant sous les ordres de Pierre Sage. Néanmoins, Cherki a eu un rôle prépondérant dans le parcours de l'OL en Coupe de France où il a inscrit 2 buts et a délivré 2 passes décisives en 5 matchs disputés.

En Ligue 1, c'est plus compliqué avec un seul but marqué après 26 apparitions, malgré 5 caviars au compteur. Mais si Pierre Sage quitte le club à la fin de la saison et que le nouvel entraîneur plaît à Cherki, alors ce dernier pourrait finalement accepter de prolonger au sein de son club formateur. Le Real Madrid, le PSG mais également des cadors de la Premier League se sont pourtant positionnés sur lui, mais un avenir sur le long terme à l'OL n'est pas totalement à exclure sans son esprit.