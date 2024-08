OL ‍: Nuamah sur le départ, gros bazar en Premier League

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A quelques heures de la fin du mercato, Ernest Nuamah n’est pas certain de rester à l’OL. L’attaquant ghanéen de 20 ans est très apprécié en Premier League où Fulham s’est rajouté à la liste de ses courtisans.

Le mercato estival ferme ses portes vendredi soir et cela risque de beaucoup bouger à l’Olympique Lyonnais, dans le sens des arrivées mais surtout dans celui des départs. Orel Mangala est attendu à Everton, où il a de grandes chances d’être prêté avec option d’achat tandis que Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki ne sont pas certains de rester. Un autre joueur est cité comme un candidat crédible à un départ, il s’agit d’Ernest Nuamah. Mercredi, le journal L’Equipe nous a appris que l’attaquant ghanéen a une cote énorme en Premier League, où Everton et Nottingham Forest sont intéressés par son profil.

Nuamah envoyé en Angleterre, l'OL exige 30 ME https://t.co/DltJ4Y5E6c — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

L’OL est ouvert à un départ de son ailier droit, mais pas à n’importe quel prix puisque John Textor réclame 30 ME pour vendre Ernest Nuamah, une somme rondelette mais pas rédhibitoire pour les clubs anglais. La preuve, un troisième club de Premier League est entré dans la danse au cours des dernières heures, selon les informations de Fabrizio Romano. « Fulham et Everton ont approché l’OL pour Ernest Nuamah, il pourrait quitter Lyon. Des discussions ont lieu avec ces deux clubs » rapporte le spécialiste du mercato sur son compte X. En plus d’Everton et de Nottingham Forest, Fulham s’est donc intégré à la bataille et pourrait rafler la mise au nez et à la barbe de ses deux concurrents anglais.

Fulham s'invite au dossier Nuamah

Reste maintenant à voir si cette potentielle bataille entre plusieurs écuries de Premier League est susceptible de faire grimper les prix, ce qui serait tout simplement inespéré pour l’OL au vu du niveau affiché par Ernest Nuamah depuis son arrivée dans la capitale des Gaules. La situation du Ghanéen sera en tout cas à suivre de près et pour Lyon, il faudra aller vite afin de boucler ce dossier. D’autant qu’un départ de Nuamah a de fortes chances d’être compensé numériquement, même si Pierre Sage n’est pas dépourvu à ce poste d’ailier avec Fofana, Baldé, Benrahma ou encore Maitland-Niles et Mikautadze, qui a dépanné sur le côté contre Monaco.