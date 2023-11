OL ‍: Nico Puydebois pête un plomb face à Tony Parker l'Américain

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La présence de Tony Parker dimanche dans le siège de John Textor n'emballe pas les supporters de l'OL. Ancien gardien de but de Lyon, Nicolas Puydebois a crié son écoeurement face à cette situation.

Nicolas Puydebois n'a jamais eu sa langue dans la poche, ce qui dans le passé lui avait valu quelques anicroches avec Jean-Michel Aulas. Consultant de l'émission Tant qu'il y aura des Gones, l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais est écoeuré par les événements actuel autour de l'OL, et la présence de Tony Parker dimanche au Groupama Stadium ne l'a pas du tout calmé, bien au contraire. Pour Nicolas Puydebois, l'ancienne star du basket français n'est pas du tout là pour servir Lyon, mais pour s'en servir. De quoi faire le faire monter brutalement dans les tours, pointant du doigt les désirs secrets de TP. Accrochez vos ceintures.

Tony Parker aime plus l'argent que l'OL

🚨 @tonyparker annonce son retour au sein de l'organigramme lyonnais en direct sur Prime !#OLFCM pic.twitter.com/oWqFQ2tmPF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Dans une longue diatribe, Nicolas Puydebois a dit tout le mal qu'il pensait de la possible venue de Tony Parker dans la direction de l'Olympique Lyonnais. « Tony Parker, c'est du business, et actuellement l’OL n’a pas besoin de business. Il faut revenir à la réalité du terrain aujourd’hui. Il faut redevenir un club de foot et arrêter avec ces businessmen qui viennent pour gagner de l’argent sur le dos de l’OL. A un moment donné, il faut arrêter ça. Il a toujours évoqué le fait de devenir président de l’Olympique Lyonnais sous l’ère Jean-Michel Aulas, c’était dans un coin de sa tête. Là, ce n’est pas un bon samaritain de l’OL, il vient aussi avec d’autres intérêts, il faut le dire. L’intérêt supérieur, c'est que Lyon se maintienne et redevienne le club qu’il a été. Tony Parker il est bien gentil, mais je le vois arriver et il est belge, américain qui a joué à Paris, aux Spurs, et qui d’un seul coup se retrouve dans la famille OL avec l’ASVEL. Il vient pour du business, il faut arrêter de jouer avec les sentiments des gens et pas les beaux yeux de l’Olympique Lyonnais. Il vient pour avoir une salle et gagner de l’argent. Demain, quand l’OL et l’ASVEL n’auront plus un kopeck à lui faire gagner, ils partiront ailleurs. Dans l’esprit, c’est un Américain », a lancé un Nicolas Puydebois très énervé après le nul de Lyon contre Metz.