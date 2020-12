OL : Neymar et les attaquants de L1 en pleurs, les Bad Gones en rigolent

Dans : OL.

Dans un communiqué publié ce samedi, les Bad Gones ont apporté leur soutien au gardien Anthony Lopes et au milieu Thiago Mendes, deux Lyonnais victimes des décisions arbitrales ces derniers jours.

En déplacement à Nice ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais devra se présenter à l’Allianz Riviera sans Thiago Mendes. Le milieu défensif va purger son deuxième match de suspension suite à son expulsion contre le Paris Saint-Germain pour un tacle dangereux sur Neymar. Dans un premier temps, on a craint le pire pour l’attaquant parisien sorti sur civière et en larmes, d’où la réaction excessive de certains « supporters » qui ont menacé le Gone et sa famille. Le groupe des Bad Gones a donc tenu à le soutenir.

« A l'approche de la trêve hivernale, et malgré notre absence dans le stade, nous souhaitons assurer notre équipe de tout soutien. Nous espérons de tout coeur pouvoir à nouveau être auprès d'elle d'ici la fin de la saison, afin de la pousser vers le titre ! Nous souhaitons également marquer un soutien plus appuyé à deux de nos joueurs, peut-on lire dans un communiqué. A Thiago Mendes tout d'abord, dont la famille a été menacée et qui s'est vu infliger deux matchs de suspension pour avoir fait pleurer l'un de ses fragiles compatriotes… Qu'il sache que nous sommes avec lui ! »

Puis le groupe de fans s’est adressé au gardien Anthony Lopes, sanctionné d'un penalty contre Brest (2-2) et critiqué pour ses sorties. « Le corps arbitral lui fait payer ces dernières semaines, sa réputation savamment entretenue par quelques commentateurs mal intentionnés, a dénoncé l’association. Cette campagne négative complique son travail. Qu'il sache qu'il est l'un des nôtres et que les Lyonnais ne sont pas dupes. Nous serons toujours avec lui ! A notre équipe, enfin. Vous pouvez compter sur notre soutien sans faille ! Plus nombreux sont les ennemis, plus belle est la victoire ! Que cette devise les accompagne à chaque instant. Allez l'OL. »