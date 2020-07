OL : Traoré retient Aouar, Depay et Dembélé au mercato

Dans : OL.

Détenteur d’un bon de sortie cet été, Bertrand Traoré est pour le moment parti pour ne pas l’utiliser.

L’attaquant burkinabé ne possède pas vraiment de courtisans, et son copieux salaire lui permet surtout d’envisager une saison de plus à l’OL. Pour l’ancien joueur de Chelsea et de l’Ajax Amsterdam, il y a encore une fois une revanche à prendre en ce qui concerne son niveau de performance affiché ces deux dernières années, avec une motivation variable et un rendement également aléatoire. Et pour cela, le numéro 10 lyonnais espère bien réaliser une grosse saison, avec le meilleur effectif. Alors, quand on fait savoir à Bertrand Traoré que des départs majeurs pourraient avoir lieu, il n’est clairement pas très chaud et rêve d’un mercato sans mouvement à Lyon. Pour lui comme pour les autres.

« A chaque mercato, ça parle beaucoup. Et moi je me concentre sur le club, j’ai deux ans de contrat, je travaille je suis au service de l’équipe. Je n’ai aucun souci. On a un super groupe de copains. On veut bien se préparer. On ne veut pas se focaliser sur les transferts, on a déjà eu des départs, on n’a pas besoin d’en avoir plus », a prévenu dans Le Progrès le Burkinabé, qui sait bien que les bruits courent plus sur des départs de Memphis, Aouar ou Dembélé, que sur son compte. Mais comme les supporters lyonnais, Bertrand Traoré craint tout de même la saison à venir, si des départs majeurs devaient avoir lieu. Cela peut se comprendre même si à son sujet, cela pourrait lui libérer du temps de jeu.