OL : Paqueta vendu dans 6 mois, la grosse frayeur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir vendu Bruno Guimaraes lors de ce mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais risque de connaître le même destin avec Lucas Paqueta lors du marché estival des transferts.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais vont devoir s’y faire, dans quelques heures ils seront informés officiellement du transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle, le milieu de terrain brésilien ayant passé vendredi sa visite médicale à Belo Horizonte où il est actuellement avec le Seleçao. Pour le joueur recruté par Juninho, c’est une nouvelle aventure sportive qui commence, puisque Guimaraes devra à la fois découvrir la Premier League et le Nord de l’Angleterre, mais également et surtout permettre aux Magpies de sauver leur place dans l’élite, ce qui rapportera quelques millions d’euros de bonus à l’OL. Une page est donc tournée du côté du club rhodanien, lequel devrait recruter Romain Faivre, un joueur qui l’été dernier avait été annoncé à l’AC Milan. Bien évidemment, le joueur de Brest ne remplacera pas poste pour poste Bruno Guimaraes, et c’est là que les choses pourraient être encore plus dures à vivre du côté du Groupama Stadium.

Paqueta après Guimaraes, Lyon prêt au sacrifice ?

Car si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont validé la signature du l’international Espoirs de 23 ans, pour un. montant total qui pourrait atteindre 18 millions d'euros, c’est plus dans la perspective de remplacer Lucas Paqueta explique Hugo Guillemet. « L’OL devrait en effet avoir le plus grand mal à conserver son meilleur élément au-delà de l’été prochain, surtout s’il ne termine pas la saison sur le podium de la Ligue 1 », annonce le journaliste de L’Equipe. De quoi donner des sueurs froides à Peter Bosz, lequel sait que si en quelques mois il perd Guimaraes et Paqueta, deux valeurs sûres de son effectif, les choses risquent de devenir très compliquées du côté de Lyon.