OL : Newcastle prêt à mettre le paquet pour Mateta !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Prêté la saison passée au Havre, avec qui il a bien failli monter en Ligue 1, Jean-Philippe Mateta, héros aussi involontaire que malheureux du barrage contre Ajaccio, est désormais de retour à l'Olympique Lyonnais. Mais à priori l'attaquant de 20 ans bougera encore lors de ce mercato. Et selon TeamTalk, si plusieurs clubs anglais se sont déjà positionnés, notamment West Ham, Leicester et Everton, c'est Newcastle qui serait en pole position concernant Jean-Philippe Mateta.

Rafael Benitez apprécierait en effet le profil de l'attaquant de l'OL et les Magpies devraient rapidement ouvrir les négociations avec Jean-Michel Aulas concernant l'international U19. Acheté en 2016 à Chateauroux pour 2ME plus 3ME de bonus et 20% sur une plus value à la revente, Jean-Philippe Mateta n'a pour l'instant rien fait savoir de ses intentions à l'avenir, même si on imagine bien qu'il n'a pas l'intention de s'installer sur un banc de touche. Reste à déterminer si Newcastle fera une offre suffisamment sexy pour que l'attaquant et l'Olympique Lyonnais disent oui d'ici la fin du mercato.