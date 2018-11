OL : Ne t'éloigne pas trop du foot, le conseil d'Aulas à Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours à l’affut quand un consultant tape sur l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a dégainé contre Pierre Ménès.

Ce dernier avait pesté contre l’excuse du budget souvent avancée par le président rhodanien, qui a pour habitude de pointer du doigt les moyens financiers disproportionnés du Paris Saint-Germain par rapport aux autres clubs de Ligue 1. Et pourtant, cette différence de budget entre les clubs n’empêche pas à l’heure actuelle Lille et Montpellier d’être devant Lyon au classement, et ainsi ruiner le raisonnement de Jean-Michel Aulas. Cette petite sortie ciblée de la part de Pierre Ménès n’a pas été du goût du président lyonnais, qui a demandé au consultant de Canal+ de se contenter de rester dans son domaine uniquement sportif.

« J’adore beaucoup Pierre Ménès quand il parle football, technique. Il connaît tout mais il se discrédite quand il parle économie et écosystème », a ainsi taclé un Jean-Michel Aulas pour qui l’ancien journaliste ferait mieux de rester dans le domaine de l’analyse des matchs. Pas certain que cette petite pique ait l’effet escompté…