OL : Pierre Ménès détruit l’argument anti-PSG préféré d’Aulas

Un quart de la saison vient de passer en Ligue 1, et il est difficile de trouver en France un suiveur de notre championnat qui ne voit pas le PSG être sacré champion en fin de saison.

Le club de la capitale est bien parti pour encore terminer avec une énorme avance sur ses poursuivants lointains, et démontrer qu’il s’ennuie faute de concurrents à son niveau dans l’hexagone. Une supériorité sportive et financière qui énerve régulièrement Jean-Michel Aulas, pour qui la différence de budget explique pourquoi son club ne gagne plus en France ces dernières années. Un argument qui ne tient pas debout selon Pierre Ménès, le consultant de Canal+ rappelant que l’OL avait aussi de gros moyens, qui devraient au moins lui permettre de surplomber les autres formations de Ligue 1.

« Ce que je ne comprends pas, c’est que quand il y a Lyon - Paris SG, il n’y a que six points en jeu. La saison dernière, le PSG a gagné au Parc et l’OL s’est imposé à domicile. Ils se sont partagés les points. Pourtant au final, il y a 18 points de différence entre les deux équipes. Cette année, Lyon, ils ont perdu à Reims, à domicile contre Nice, fait match nul contre Caen ou Nantes. Cela fait déjà 10 points de perdu donc qu’on ne me parle pas du budget du PSG. Lyon a 250 ME de budget, cela devrait suffire pour gagner à Reims. S’il n’y avait pas le PSG, Lyon aurait le plus gros budget du championnat. Donc l’argument du budget que brandit Jean-Michel Aulas régulièrement, il est quand même moyennement valable », a fait savoir Pierre Ménès, pour qui Lyon pourrait tout de même concurrencer le Paris Saint-Germain d’un plus près étant donné ses moyens financiers.