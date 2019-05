OL : Ndombele restera à l'OL ? Il refuse de confirmer

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tanguy Ndombele arrive à la fin d'une saison bien remplie avec l'Olympique Lyonnais, puisque l'international tricolore est désormais un joueur connu dans toute l'Europe, ses prestations avec l'OL ayant mis en alerte les plus grands clubs continentaux. Même s'il a eu des hauts et des bas, à l'image de son équipe, l'ancien amiénois a bien compris que son avenir lors du prochain mercato était un sujet qui intéressait pas mal de monde. Mais lorsqu'il est interrogé par le site officiel de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 22 ans admet que rien n'est décidé concernant son futur à l'OL ou ailleurs, ce qui évidemment ouvre les portes aux offres.

« Je ne me concentre que sur le terrain. On va peut-être parler de moi durant les vacances mais je ne vais pas m’en occuper. Je vais aller souffler, me reposer la tête. C’est encore un peu flou car je ne sais pas ce que je veux aujourd’hui. Ce qui arrivera arrivera. J’ai la tête tranquille et c’est le plus important », a confié Tanguy Ndombele, dont la valeur avait été estimée par Jean-Michel Aulas en décembre dernier à la même que celle de Paul Pogba. Pas certain toutefois que le patron de l'Olympique Lyonnais ait une offre de ce standing XXL durant le prochain mercato.