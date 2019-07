OL : Nabil Fekir est à Séville, il affiche ses nouvelles couleurs !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le père de Nabil Fekir a beau avoir démenti ce lundi midi que son fils avait choisi un club, c'est bel et bien au Betis Séville que le Champion du monde de l'Olympique Lyonnais va signer. Arrivé peu avant 16h en Andalousie, Nabil Fekir était attendu par un dirigeant du Betis, et il a même déjà arboré l'écharpe aux couleurs de sa future formation. Avant que l'officialisation du transfert se fasse, le capitaine de l'OL doit désormais passer sa visite médicale, et ce n'est pas anodin puisque l'an dernier c'est après avoir subi cette visite que Liverpool avait renoncé à faire signer Nabil Fekir. Selon les dernières indiscrétions, dans cette opération, le club de Jean-Michel Aulas empochera 20ME plus 10ME de bonus et 20% lors de la revente éventuelle de Nabil Fekir par le Betis Séville. De même, Yassin Fekir va lui aussi s'engager avec le club espagnol.