OL : Nabil Fekir entretient le flou sur son avenir à l’OL

De retour à l'Olympique Lyonnais ce lundi, auréolé d'un titre de champion du monde, Nabil Fekir sait que son actualité est désormais tournée vers le mercato. Et interrogé par OL-TV, le capitaine rhodanien a reconnu que rien n'était certain concernant son avenir à Lyon, mais que rester au sein de son club formateur ne serait pas un énorme problème.

« Comme vous le voyez, je suis à Lyon. Je suis très bien ici. Mais le mercato est encore long et tout va très vite dans le football. On ne sait pas ce qu’il se passera à l’avenir mais je suis très bien à l’OL. Je me sens super bien au sein du groupe. On a de très bons joueurs, il y a une bonne ambiance. C’est un peu comme en équipe de France : il y a un mélange entre jeunes et anciens, avec des joueurs plus expérimentés que d’autres. Il y a un bon groupe, très homogène. On vit bien et j’espère que l’OL connaîtra une très belle saison », a expliqué Nabil Fekir, dont l'avenir pourrait se jouer d'ici jeudi minuit, date de la fin du mercato en Premier League où il est convoité.