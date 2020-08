OL : Moussa Dembélé pour remplacer Luis Suarez au Barça ?

Dans : OL.

Ronald Koeman a prévenu Luis Suarez qu'il ne comptait plus sur lui au FC Barcelone. Et si le Barça se focalise sur Messi, son coach a peut-être trouvé son remplaçant à Lyon.

Même si l’agitation, doux euphémisme, provoquée par l’annonce brutale de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone attire toute l’attention des supporters, le club catalan doit également trouver un successeur à Luis Suarez, l’attaquant uruguayen ayant été directement informé par Ronald Koeman qu’il ne comptait plus sur lui. Un fois que cela était dit, le nouvel entraîneur du Barça doit désormais trouver un remplaçant à Luis Suarez, et ce n’est pas simple. Mais selon le quotidien sportif Sport, Ronald Koeman, et son adjoint Henrik Larsson auraient déjà un nom en tête, il s’agit de Moussa Dembélé, héros du dernier Final 8 avec l’Olympique Lyonnais avec un doublé contre Manchester City.

Le média sportif, proche du FC Barcelone, affirme que Larsson a « contacté l’entourage de Moussa Dembélé afin de lui faire savoir qu’il y avait un gros intérêt du Barça le concernant. » Rien n’a filtré d’une possible offre faite à Jean-Michel Aulas pour l’attaquant que l’OL était allé chercher au Celtic il y a deux ans moyennant 22ME, mais Sport confirme que l’affaire ne se fera pour au moins le double de ce prix payé par Lyon en 2018 et surtout que le président lyonnais ne refuse pas de discuter d'une éventuelle vente de Moussa Dembélé d'ici le 5 octobre. Après Ousmane Dembélé, le FC Barcelone pourrait s'offrir Moussa Dembélé, deux attaquants tricolores qui auraient également à leurs côtés Antoine Griezmann. La French touch pourrait bien devenir tendance du côté du Camp Nou.