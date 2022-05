OL : Moussa Dembélé plus fort que CR7 et Kane, Arsenal le veut

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique Lyonnais a bien terminé sa saison à domicile avec une victoire contre le FC Nantes (3-2) ce samedi soir en Ligue 1. Moussa Dembélé a notamment inscrit son 20ème but de la saison.

L'OL ne disputera pas la coupe d'Europe la saison prochaine. La faute à une campagne totalement ratée en Ligue 1 et à des parcours décevants en coupes. Peu sont les motifs de satisfaction cette saison. On peut noter l'éclosion de certains jeunes, comme Malo Gusto, Maxence Caqueret ou encore Castello Lukeba. Aussi, les performances de Moussa Dembélé peuvent être soulignées malgré quelques trous d'air et un manque de régularité qui frustrent les fans de l'OL. Contre le FC Nantes ce samedi soir au Groupama Stadium, l'ancien du Celtic a planté son 20ème but de la saison. C'est mieux que Cristiano Ronaldo (18 buts) et Harry Kane (16 buts) en Premier League. De quoi certainement rassurer les courtisans anglais de Moussa Dembélé, comme Manchester United mais surtout Arsenal.

Dembélé impressionne l'Angleterre

Moussa Dembélé a marqué au moins un but lors de ses 6 derniers matchs ! Grosse fin de saison pour le lyonnais ! 💥



Bordeaux ⚽⚽

Brest ⚽

Montpellier ⚽

Marseille ⚽

Metz ⚽⚽

Nantes ⚽ pic.twitter.com/fEW3n3r0YF — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 14, 2022

En mars dernier, Foot Mercato faisait état d'intérêts prononcés de Manchester United et d'Arsenal pour Moussa Dembélé. Les Gunners auront notamment besoin de se renforcer en attaque, alors que Pierre-Emerick Aubameyang est parti en cours de saison et qu'Alexandre Lacazette en fera de même cet été. En fin de contrat en 2023, Dembélé n'est pas contre un départ de l'OL et vice versa, les Gones n'ayant plus que cet été pour le vendre à un prix acceptable. Un chèque d'environ 15 millions d'euros pourrait sceller un deal. Moussa Dembélé plaît depuis pas mal de temps en Premier League, lui qui connait déjà ce championnat pour avoir évolué à Fulham de 2013 à 2016. A 25 ans et déjà pas mal d'expérience derrière lui, il est sans doute le temps de franchir un cap pour Dembélé. Reste à savoir s'il pourrait faire mieux que Cristiano Ronaldo et Harry Kane dans un championnat considéré par beaucoup comme le meilleur au monde...