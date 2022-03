OL : CR7 part, MU veut Moussa Dembélé pour le remplacer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après l'élimination de la ligue des champions face à l'Atlético Madrid, Manchester United doit déjà préparer la saison prochaine et penser à renouveler son attaque. De nombreux départs sont à prévoir mais MU scrute déjà les remplaçants, dont l'un joue à l'OL.

L'OL est à la peine cette saison en Ligue 1. Parmi les postes où ça pêche côté lyonnais, celui d'avant-centre. Malgré Islam Slimani ou Moussa Dembélé entre autres, Lyon n'est que la septième attaque de France et donne souvent l'impression de manquer d'efficacité devant les cages adverses. Critiqué par les journalistes et ses propres supporters, Dembélé réalise toutefois une saison plus qu'honorable sous le maillot lyonnais. En 20 matches de Ligue 1, il a inscrit 10 buts dans une équipe pourtant malade et malgré des blessures sur le plan personnel. Des statistiques correctes, cinq buts de moins que les meilleurs buteurs du championnat, pour celui qui avait été transféré pour 22 millions d'euros du Celtic en 2018.

Manchester United suit de près Moussa Dembélé

Des performances qui ne laissent pas indifférent au Royaume-Uni où l'attaquant de 25 ans garde une belle côte après ses passages remarqués à Fulham puis au Celtic. Manchester United le suit attentivement et envisage un recrutement pour l'été prochain. En effet, les Red Devils pourraient perdre prochainement plusieurs de leurs attaquants parmi lesquelles Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ou encore Anthony Martial.

Moussa Dembele to #mufc...YES/NO? — The United Stand (@UnitedStandMUFC) March 11, 2022

Le club mancunien a multiplié les approches envers l'attaquant lyonnais ces derniers temps. Selon Footmercato, un scout du club sera même présent jeudi soir au Groupama stadium pour le match face à Porto dans le but de le superviser attentivement. Ce sera la troisième fois sur les quatre derniers matches que cela survient puisque le recruteur était dans les tribunes de Lorient puis de Porto récemment. En fin de contrat en juin 2023, Dembélé est très apprécié en Angleterre puisque d'autres écuries le suivent parmi lesquelles Newcastle ou Arsenal. L'OL peut s'attendre à être attaqué pour son attaquant cet été, surtout en cas de non-qualification européenne la saison prochaine. Si financièrement les Lyonnais peuvent faire une belle affaire, sportivement ils perdront un attaquant plutôt fiable malgré les critiques récurrentes à son égard.