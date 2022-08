OL : Moussa Dembélé bien parti pour rester à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato estival s'achève le 31 août à minuit, et l'Olympique Lyonnais cherche toujours une solution dans le dossier Moussa Dembélé. Rien n'indique que cela va bien se finir entre l'OL et l'attaquant français.

Membre de l’équipe des remplaçants durant la phase de préparation avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé est entré dans l’ultime année de son contrat et cela rend son avenir incertain. Car du côté de l’OL les choses sont claires, les joueurs qui n’ont plus qu’une saison d’engagement doivent partir avant la fin du mercato. « Dans le cas des joueurs en fin de contrat, c’est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous, car on est au début d'un projet sur plusieurs années », a clairement prévenu Bruno Cheyrou, patron de la cellule recrutement du club rhodanien. Et malgré toutes ses qualités, Moussa Dembélé n’échappe pas à cette règle très ferme, mais qui masque mal la réalité, c’est que l’attaquant peut tout à fait décider de rester à Lyon jusqu’en juin 2023 et partir pour zéro euro.

Lacazette fait oublier Dembélé à Lyon

Compte tenu des qualités de Moussa Dembélé, le voir filer comme cela en fin de saison serait évidemment un énorme gâchis pour l’Olympique Lyonnais. Mais pourtant cette tendance augmente au fil des jours, la fin du mercato se profilant désormais sérieusement et la piste qui envoyait Dembélé à Manchester United ayant volé en éclats. Du côté du Progrès, Jean-François Gomez admet que les choses sont vraiment compliquées pour le club de Jean-Michel Aulas. « S’il n’était pas en fin de contrat en 2023, l’OL verrait en Moussa Dembélé, une vraie alternative à Alexandre Lacazette. Mais le natif de Pontoise n’a pas prolongé et l’OL perdra beaucoup d’argent si rien ne se fait cet été. Des clubs anglais sont intéressés, mais il attend la bonne opportunité. Sinon, il ira au bout de son contrat », prévient le journaliste lyonnais. Bien évidemment, avec le retour d'un Alexandre Lacazette très efficace, ce problème est moins criant pour l'Olympique Lyonnais, mais quand même...