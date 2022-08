OL : Dembélé à Manchester United, assaut imminent ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL à l'issue de la saison, Moussa Dembélé refuse de prolonger à Lyon. Mais une offre monstrueuse pourrait changer la donne.

Le cas Moussa Dembélé crispe l’Olympique Lyonnais depuis le début du mercato. Et pour cause, le club rhodanien aimerait vendre son attaquant, en fin de contrat en juin 2023, afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an. De son côté, Moussa Dembélé préfère rester à l’OL au risque d’être sur le banc, dans l’ombre d’Alexandre Lacazette, afin de partir libre dans un an et choisir le club de son choix. Un coup dur pour Lyon, qui a reçu des offres à plus de 15 millions d’euros de la part de clubs de milieu de tableau en Angleterre, mais qui n’ont pas retenu l’attention de Moussa Dembélé. Dans les jours à venir, la situation pourrait néanmoins se débloquer car selon les informations du Manchester Evening News, les dirigeants de Manchester United sont très intéressés par le profil du buteur lyonnais.

Manchester United très intéressé par Dembélé

En quête d’un renfort offensif afin de compenser un potentiel départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils s’intéressent très sérieusement à Moussa Dembélé et envisagent de soumettre une proposition à l’Olympique Lyonnais ainsi qu’à l’entourage du joueur. Si pour l’instant, Moussa Dembélé a refusé toutes les offres, une proposition de Manchester United est susceptible de changer la donne. Reste maintenant à voir quelle somme l’OL réclamera pour le transfert de l’ancien attaquant du Celtic Glasgow. A un an de la fin du contrat de Dembélé, le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne se montrera sans doute pas trop gourmand. Il s’agit maintenant de savoir si Manchester United approfondira la piste Moussa Dembélé dans le cas où Cristiano Ronaldo resterait à Old Trafford. Un scénario qui n’est pas à exclure, le Portugais ne croulant pas sous les offres pour l’instant.